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ЦСКА проиграл «Зениту» четыре последних матча и не побеждает его с 2018 года
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ЦСКА и «Зенит» проведут матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.
- ЦСКА проиграл «Зениту» четыре матча подряд. Статистика голов – 10:3.
- Беспроигрышная серия «Зенита» в матчах с ЦСКА составляет шесть игр. Последнее поражение было в 2018 году (0:2).
Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»
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28 ноября 2021, 12:38
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