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ЦСКА проиграл «Зениту» четыре последних матча и не побеждает его с 2018 года

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ЦСКА и «Зенит» проведут матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

  • ЦСКА проиграл «Зениту» четыре матча подряд. Статистика голов – 10:3.
  • Беспроигрышная серия «Зенита» в матчах с ЦСКА составляет шесть игр. Последнее поражение было в 2018 году (0:2).

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
Мостовой 90'
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Источник:
Гол
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hjuio77
28 ноября 2021, 12:38
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