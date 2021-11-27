«Бавария» забила 102 гола в чемпионате Германии за 2021 год. Это рекорд Бундеслиги

«Бавария» победила «Арминию» (1:0) в матче 13-го тура Бундеслиги. Единственный гол в этой игре забил Лерой Сане. Для «Баварии» он оказался 102-м в чемпионате в 2021 году.

Именно гол Сане стал рекордным для «Баварии». Она перекрыла рекорд «Кельна» – 101 гол в Бундеслиге за 1977 год.

В 2021 году по календарю у «Баварии» остается четыре матча Бундеслиги. 4 декабря она сыграет против дортмундской «Боруссии».