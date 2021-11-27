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Бавария VS Арминия
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Бавария - Арминия: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Арминия: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Арминия
Билефельд
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
27 нояб. 2021, -:- МСК
27.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Арминия
мин
1
Ортега Морено
Стефан Ортега Морено
5
Лаурсен
Якоб Барретт Лаурсен
2
Пипер
Амос Пипер
4
Нильссон
Йоаким Нильссон
27
Брюннер
Седрик Брюннер
11
Окугава
Масайя Окугава
31
Майер
Арне Майер
19
Претль
Мануэль Претль
8
Доан
Рицу Доан
9
Клоз
Фабиан Клоз
21
Фогльзаммер
Андреас Фогльзаммер
Запасные
34
Линнер
Оскар Линнер
-
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
15
де Медина
Натан де Медина
-
28
Влап
Мичел Влап
-
30
Хартель
Марсель Хартель
-
16
Кунце
Фабиан Кунце
-
36
Шипплок
Свен Шипплок
-
7
Гебауэр
Кристиан Гебауэр
-
17
Суку
Себио Суку
-
Главный тренер
Уве Нойхаус
Прошлые матчи
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
Бавария
3 : 3
Арминия
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
Бавария
3
Арминия
3
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Арминия
1 : 4
Бавария
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Арминия
1
Бавария
4
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Арминия
0 : 1
Бавария
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Арминия
0
Бавария
1
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
17:30
Бавария
3 : 1
Арминия
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
17:30
Бавария
3
Арминия
1
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
Бавария
2 : 0
Арминия
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
Бавария
2
Арминия
0
02.12.2007
02 дек. 2007
вс
19:00
Арминия
0 : 1
Бавария
02.12.2007
02 дек. 2007
вс
19:00
Арминия
0
Бавария
1
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15