За тур еврокубков в матчах трех российских клубов были пенальти. Один из пяти не реализован

В пятом туре Лиги чемпионов «Зенит» играл против «Мальме» и дважды бил пенальти.

Первый удар не реализовал Артем Дзюба. Второй удар исполнил Ярослав Ракицкий и принес голом ничью, который гарантировал «Зениту» попадание в плей-офф Лиги Европы.

Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов