За тур еврокубков в матчах трех российских клубов были пенальти. Один из пяти не реализован
В пятом туре Лиги чемпионов «Зенит» играл против «Мальме» и дважды бил пенальти.
Первый удар не реализовал Артем Дзюба. Второй удар исполнил Ярослав Ракицкий и принес голом ничью, который гарантировал «Зениту» попадание в плей-офф Лиги Европы.
Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов
В пятом туре Лиги Европы «Спартак» победил «Наполи» со счетом 2:1. Первый гол с пенальти забил Александр Соболев. Он сделал дубль.
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В другом матче Лиги Европы «Локомотив» дважды пропустил с пенальти от «Лацио». Оба удара реализовал Чиро Иммобиле с разницей в семь минут.
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