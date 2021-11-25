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#РПЛ #Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Лига Европы #Локомотив

За тур еврокубков в матчах трех российских клубов были пенальти. Один из пяти не реализован

вчера, 22:12

В пятом туре Лиги чемпионов «Зенит» играл против «Мальме» и дважды бил пенальти. 

Первый удар не реализовал Артем Дзюба. Второй удар исполнил Ярослав Ракицкий и принес голом ничью, который гарантировал «Зениту» попадание в плей-офф Лиги Европы.

Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов

Матч завершен
Мальме
Мальме
Рикс 28'
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90'

В пятом туре Лиги Европы «Спартак» победил «Наполи» со счетом 2:1. Первый гол с пенальти забил Александр Соболев. Он сделал дубль.

Соболев получил награду Европейского комитета фэйр-плей. Он помог футболисту «Ахмата», который потерял сознание

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 3'
Соболев 28'
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 64'

В другом матче Лиги Европы «Локомотив» дважды пропустил с пенальти от «Лацио». Оба удара реализовал Чиро Иммобиле с разницей в семь минут.

Худяков – самый молодой российский вратарь, который сыграл в еврокубках. Ему 17 лет

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
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