Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов

«Мальме» и «Зенит» проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходит в Швеции.

На 50-й минуте полузащитник Вендел заработал пенальти, но его не реализовал нападающий Артем Дзюба. Удар отбил вратарь Йохан Далин.

«Зенит» пять раз зарабатывал пенальти в матчах Лиги чемпионов, но забил только дважды. До Дзюбы не забивали Халк и Роман Широков.

В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов пять матчей, но ни разу не забил. У него одна голевая передача против «Ювентуса».