Артем Дзюба
Лига чемпионов
Зенит
Мальме
Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов
2 часа назад
«Мальме» и «Зенит» проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходит в Швеции.
На 50-й минуте полузащитник Вендел заработал пенальти, но его не реализовал нападающий Артем Дзюба. Удар отбил вратарь Йохан Далин.
«Зенит» пять раз зарабатывал пенальти в матчах Лиги чемпионов, но забил только дважды. До Дзюбы не забивали Халк и Роман Широков.
В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов пять матчей, но ни разу не забил. У него одна голевая передача против «Ювентуса».
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