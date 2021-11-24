Артем Дзюба
Лига чемпионов
Зенит
Мальме
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#Артем Дзюба #Лига чемпионов #Зенит #Мальме

Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Мальме». У него ни одного гола за пять матчей Лиги чемпионов

2 часа назад

«Мальме» и «Зенит» проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходит в Швеции.

На 50-й минуте полузащитник Вендел заработал пенальти, но его не реализовал нападающий Артем Дзюба. Удар отбил вратарь Йохан Далин.

«Зенит» пять раз зарабатывал пенальти в матчах Лиги чемпионов, но забил только дважды. До Дзюбы не забивали Халк и Роман Широков.

В этом сезоне Дзюба провел в Лиге чемпионов пять матчей, но ни разу не забил. У него одна голевая передача против «Ювентуса».

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
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Источник:
Гол
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Саша Филин
2 часа назад
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