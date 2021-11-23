Зенит
Лига чемпионов
Мальме
«Зенит» лишь в четырех матчах из 21 в сезоне не пропускал голы
вчера, 23:29
Продолжается матч пятого тура Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом» в Швеции. Счет открыли хозяева, забил Риекс на 28-й минуте.
«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2021/22. Всего их прошло 21, но лишь четырежды «Зенит» отыграл всухую:
- 0⃣ против «Локомотива» в Суперкубке России (3:0)
- 0⃣ против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0)
- 0⃣ против ЦСКА в РПЛ (1:0)
- 0⃣ против «Урала» в РПЛ (0:0)
В остальных 17 матчах «Зенит» пропускал хотя бы один гол. Но не более двух – дважды только от «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Ювентуса».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
2 часа назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить