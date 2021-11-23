«Зенит» лишь в четырех матчах из 21 в сезоне не пропускал голы

Продолжается матч пятого тура Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом» в Швеции. Счет открыли хозяева, забил Риекс на 28-й минуте.

«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2021/22. Всего их прошло 21, но лишь четырежды «Зенит» отыграл всухую:

0⃣ против «Локомотива» в Суперкубке России (3:0)

0⃣ против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0)

0⃣ против ЦСКА в РПЛ (1:0)

0⃣ против «Урала» в РПЛ (0:0)

В остальных 17 матчах «Зенит» пропускал хотя бы один гол. Но не более двух – дважды только от «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Ювентуса».