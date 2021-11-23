Зенит
Лига чемпионов
Мальме
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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

«Зенит» лишь в четырех матчах из 21 в сезоне не пропускал голы

вчера, 23:29

Продолжается матч пятого тура Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом» в Швеции. Счет открыли хозяева, забил Риекс на 28-й минуте.

«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2021/22. Всего их прошло 21, но лишь четырежды «Зенит» отыграл всухую:

  • 0⃣ против «Локомотива» в Суперкубке России (3:0)
  • 0⃣ против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0)
  • 0⃣ против ЦСКА в РПЛ (1:0)
  • 0⃣ против «Урала» в РПЛ (0:0)

В остальных 17 матчах «Зенит» пропускал хотя бы один гол. Но не более двух – дважды только от «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Ювентуса».

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Саша Филин
2 часа назад
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