Мальме
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#Мальме #Лига чемпионов #Зенит

«Мальме» впервые за пять матчей забил в Лиге чемпионов – «Зениту». Статистика голов – 1:12

вчера, 23:50

«Мальме» и «Зенит» в Швеции проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

  • На 28-й минуте забил нападающий Серен Риекс. Это первый гол «Мальме» за пять матчей в группе Н.
  • За пять туров «Мальме» пропустил 12 мячей. В первом матче против «Зенита» он проиграл со счетом 0:4.

Если «Мальме» проиграет или сыграет вничью с «Зенитом», то досрочно займет последнее место в группе.

«Зенит» лишь в четырех матчах из 21 в сезоне не пропускал голы

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Саша Филин
2 часа назад
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