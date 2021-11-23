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«Мальме» впервые за пять матчей забил в Лиге чемпионов – «Зениту». Статистика голов – 1:12
вчера, 23:50
«Мальме» и «Зенит» в Швеции проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
- На 28-й минуте забил нападающий Серен Риекс. Это первый гол «Мальме» за пять матчей в группе Н.
- За пять туров «Мальме» пропустил 12 мячей. В первом матче против «Зенита» он проиграл со счетом 0:4.
Если «Мальме» проиграет или сыграет вничью с «Зенитом», то досрочно займет последнее место в группе.
«Зенит» лишь в четырех матчах из 21 в сезоне не пропускал голы
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