Худяков, Лисакович и Рыбчинский – в старте «Локомотива» на матч против «Лацио». Смолов остался в запасе

«Локомотив» сыграет с «Лацио» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

В первом матче «Локомотив» проиграл «Лацио» в гостях со счетом 0:2.

После четвертого тура «Локомотив» ни разу не победил, набрал два очка и занимает последнее место в группе.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Лацио»