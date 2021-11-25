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Худяков, Лисакович и Рыбчинский – в старте «Локомотива» на матч против «Лацио». Смолов остался в запасе
час назад
«Локомотив» сыграет с «Лацио» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.
- В первом матче «Локомотив» проиграл «Лацио» в гостях со счетом 0:2.
- После четвертого тура «Локомотив» ни разу не победил, набрал два очка и занимает последнее место в группе.
Где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио»
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