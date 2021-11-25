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#Локомотив #Лига Европы #Лацио

Худяков, Лисакович и Рыбчинский – в старте «Локомотива» на матч против «Лацио». Смолов остался в запасе

час назад

«Локомотив» сыграет с «Лацио» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

  • В первом матче «Локомотив» проиграл «Лацио» в гостях со счетом 0:2.
  • После четвертого тура «Локомотив» ни разу не победил, набрал два очка и занимает последнее место в группе.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Лацио»

Локомотив
Москва
-:-
Лацио
Рим
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
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