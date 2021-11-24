Серхио Рамос впервые попал в запас «ПСЖ». Он перешел летом, но не играл из-за травмы

«ПСЖ» объявил состав на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В запас попал Серхио Рамос – бывший капитан «Реала».

Он ушел из клуба свободным агентом летом 2021-го, но после трансфера в «ПСЖ» еще ни разу не попадал в заявку. Все это время он восстанавливался после травмы икроножной мышцы.