Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Вильярреал

Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов – шесть голов в пяти играх. Всего у «МЮ» 10 забитых мячей

вчера, 22:37

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

На 78-й минуте Роналду забил гол. Это его шестой мяч за пять игр в группе ЛЧ. Он забил во всех матчах:

  • ⚽️ «Янг Бойз»
  • ⚽️ «Вильярреал»
  • ⚽️ «Аталанта»
  • ⚽️⚽️ «Аталанта»
  • ⚽️ «Вильярреал»

Всего у «Манчестер Юнайтед» за пять туров 10 голов. Роналду забил шесть голов, но ни разу не отдал голевую передачу.

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 78
Санчо 90
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Источник:
Гол
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