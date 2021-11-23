Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов – шесть голов в пяти играх. Всего у «МЮ» 10 забитых мячей

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

На 78-й минуте Роналду забил гол. Это его шестой мяч за пять игр в группе ЛЧ. Он забил во всех матчах:

⚽️ «Янг Бойз»

⚽️ «Вильярреал»

⚽️ «Аталанта»

⚽️⚽️ «Аталанта»

⚽️ «Вильярреал»

Всего у «Манчестер Юнайтед» за пять туров 10 голов. Роналду забил шесть голов, но ни разу не отдал голевую передачу.