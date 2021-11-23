Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов – шесть голов в пяти играх. Всего у «МЮ» 10 забитых мячей
вчера, 22:37
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».
На 78-й минуте Роналду забил гол. Это его шестой мяч за пять игр в группе ЛЧ. Он забил во всех матчах:
- ⚽️ «Янг Бойз»
- ⚽️ «Вильярреал»
- ⚽️ «Аталанта»
- ⚽️⚽️ «Аталанта»
- ⚽️ «Вильярреал»
Всего у «Манчестер Юнайтед» за пять туров 10 голов. Роналду забил шесть голов, но ни разу не отдал голевую передачу.
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