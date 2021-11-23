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Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
«Спартак» сыграет дома «Наполи» в пятом туре Лиги Европы. Матч состоится 24 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.
Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:00.
Прогноз на матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года
Во сколько начало матча «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года
В параллельном матче днем позже в Англии встретятся «Лестер» и «Легия». «Наполи» при победе обеспечит себе выход из группы, «Спартак» при поражении, скорее всего, потеряет шансы на выход в плей-офф.
В таблице группы лидирует «Наполи» с семью очками, у «Легии» – шесть, у «Лестера» – пять. «Спартак» идет последним с четырьмя набранными очками.
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