Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В параллельном матче днем позже в Англии встретятся «Лестер» и «Легия». «Наполи» при победе обеспечит себе выход из группы, «Спартак» при поражении, скорее всего, потеряет шансы на выход в плей-офф.

В таблице группы лидирует «Наполи» с семью очками, у «Легии» – шесть, у «Лестера» – пять. «Спартак» идет последним с четырьмя набранными очками.