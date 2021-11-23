Лига Европы
Спартак
Наполи
Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года
5 часов назад
«Спартак» проведет матч пятого тура Лиги Европы дома против «Наполи». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.
Во втором туре ЛЕ эти соперники встречались в Неаполе. Со счетом 3:2 победил «Спартак».
Победив в этом матче, «Наполи» досрочно обеспечит себе выход в плей-офф. «Спартак» при победе значительно улучшит шансы на выход из группы, а при ничьей еще не потеряет их, если «Лестер» дома не проиграет «Легии».
Где смотреть матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
3 часа назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить