Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года

«Спартак» проведет матч пятого тура Лиги Европы дома против «Наполи». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Во втором туре ЛЕ эти соперники встречались в Неаполе. Со счетом 3:2 победил «Спартак».

Победив в этом матче, «Наполи» досрочно обеспечит себе выход в плей-офф. «Спартак» при победе значительно улучшит шансы на выход из группы, а при ничьей еще не потеряет их, если «Лестер» дома не проиграет «Легии».

Где смотреть матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Прогноз на матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года