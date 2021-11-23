Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года

«Спартак» встретится дома с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы. Игра состоится 24 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Спартака» – 6,05.

Ничья – 4,6.

Победа «Наполи» – 1,615.

Игра в Неаполе закончилась победой «Спартака» 3:2.

Понсе, Мелкадзе, Зобнин, Хендрикс и Маслов – список травмированных у «Спартака». У «Наполи» есть серьезная потеря в виде Осимхена, Манолас не конца здоров, а Демме, Политано и Дзаноли пропустят игру из-за коронавируса.

«Спартак» не может победить в семи матчах подряд – четыре ничьи и три поражения во всех турнирах. «Наполи» впервые проиграл в этом сезоне Серии А несколько дней назад – 2:3 «Интеру».

Во сколько начало матча «Спартак» – «Наполи», 24 ноября 2021 года

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