Ксения Машкова
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#Ксения Машкова

Замминистра спорта России Машкова уволена за прогул

42 минуты назад

В марте 2020 года Ксения Машкова заняла пост заместителя министра спорта. В ноябре 2021-го она была уволена по подпункту «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Подпункта «а»: прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня).

Телеграм-канал Mash уточнил: «В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трёхдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку, поэтому начальство восприняло отсутствие как прогул».

Источник:
Официальный интернет-портал правовой информации
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