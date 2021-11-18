Замминистра спорта России Машкова уволена за прогул

В марте 2020 года Ксения Машкова заняла пост заместителя министра спорта. В ноябре 2021-го она была уволена по подпункту «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Подпункта «а»: прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня).

Телеграм-канал Mash уточнил: «В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трёхдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку, поэтому начальство восприняло отсутствие как прогул».