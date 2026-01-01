Ксения Машкова

Дата рождения
27 апреля 1989 г.
Факт
Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в гражданском и арбитражном процессах» (2014)
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Замминистра спорта России Машкова уволена за прогул
#Ксения Машкова
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