Денис Ковба
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Крылья Советов
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#Денис Ковба #РПЛ #Крылья Советов

Бывший игрок «Крыльев» и сборной Белоруссии Денис Ковба умер от коронавируса. Ему было 42 года

4 часа назад

18 ноября «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о смерти бывшего игрока Дениса Ковбы. За 6 дней до этого Ковба оказался в реанимации из-за коронавируса. Заявление «Крыльев»:

«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок «Крыльев Советов», заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами».

Ковба провел за «Крылья» 260 матчей, брал бронзу чемпионата России и доходил до финала Кубка страны. Также Ковба был чемпионом Чехии в 2010-м (вместе с пражской «Спартой»), в том же году он завоевывал Суперкубок Чехии.

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Источник:
официальный сайт «Крыльев Советов»
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