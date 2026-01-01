Денис Ковба

Годы жизни
1979-2021
Достижения
Чемпион Чехии (2010)
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Футбол
Бывший игрок «Крыльев» и сборной Белоруссии Денис Ковба умер от коронавируса. Ему было 42 года
#Денис Ковба
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