Роман Зобнин
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#Роман Зобнин #Россия #РПЛ #Хорватия #Спартак #Лига Европы

Зобнин травмировался в матче с Хорватией и пропустит три недели. Он пропустит матчи с «Краснодаром» и «Наполи»

35 минут назад

Роман Зобнин получил мышечную травму и пропустит около трех недель. Подробности о повреждении неизвестны, «Спартак» написал только, что он травмировался в игре России и Хорватии.

  • Это был последний матч сборной в отборе на чемпионат мира. Россия проиграла 0:1 и теперь попадет в стыковые игры.
  • Зобнин вышел на поле во втором тайме и отыграл 34 минуты – до конца матча.

Для него это второе мышечное повержение в сезоне. В сентябре он травмировал икроножную мышцу и пропустил месяц.

Из-за травмы он не сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России и с «Наполи» в Лиге Европы.  «Спартак» занимает девятое место в РПЛ и последнее в ЛЕ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Спартака»
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