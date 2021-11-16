Роман Зобнин
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Зобнин травмировался в матче с Хорватией и пропустит три недели. Он пропустит матчи с «Краснодаром» и «Наполи»
35 минут назад
Роман Зобнин получил мышечную травму и пропустит около трех недель. Подробности о повреждении неизвестны, «Спартак» написал только, что он травмировался в игре России и Хорватии.
- Это был последний матч сборной в отборе на чемпионат мира. Россия проиграла 0:1 и теперь попадет в стыковые игры.
- Зобнин вышел на поле во втором тайме и отыграл 34 минуты – до конца матча.
Для него это второе мышечное повержение в сезоне. В сентябре он травмировал икроножную мышцу и пропустил месяц.
Из-за травмы он не сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России и с «Наполи» в Лиге Европы. «Спартак» занимает девятое место в РПЛ и последнее в ЛЕ.
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