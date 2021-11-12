Дани Алвес
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Барселона
⭐️ Дани Алвес вернулся в «Барселону», но сможет играть с января. Ему 38 лет
12 ноября, 23:26
«Барселона» достигла соглашения с Дани Алвесом, о чем объявила на своем сайте. 38-летний защитник будет тренироваться с клубом со следующей недели.
За «Барселону» он сможет играть с января. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22.
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