Дани Алвес
Примера
Барселона
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#Дани Алвес #Барселона #Примера

⭐️ Дани Алвес вернулся в «Барселону», но сможет играть с января. Ему 38 лет

12 ноября, 23:26

«Барселона» достигла соглашения с Дани Алвесом, о чем объявила на своем сайте. 38-летний защитник будет тренироваться с клубом со следующей недели.

За «Барселону» он сможет играть с января. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22.

Дани Алвес восемь лет играл за «Барселону» и покинул ее в 2016 году – дальше играл за «Ювентус», «ПСЖ» и «Сан-Паулу». В «Барселоне» он провел 391 матч и забил 21 гол. В клубе он завоевал 23 трофея.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Вова Пальчевский
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