Сергей Терехов
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Россия
Хорватия
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#Сергей Терехов #ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Терехов не сыграет за Россию против Хорватии из-за ушиба коленного сустава

12 ноября, 21:24

Защитник сборной России Сергей Терехов отправляется домой.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач команды Владимир Хайтин.

Россия сыграет против Хорватии в гостях 14 ноября. Для прямого выхода на ЧМ-2022 российскую команду устроит ничья.

Источник:
телеграм-канал сборной России
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