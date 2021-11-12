Терехов не сыграет за Россию против Хорватии из-за ушиба коленного сустава

Защитник сборной России Сергей Терехов отправляется домой.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач команды Владимир Хайтин.

Россия сыграет против Хорватии в гостях 14 ноября. Для прямого выхода на ЧМ-2022 российскую команду устроит ничья.