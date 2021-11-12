Сергей Терехов
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
Терехов не сыграет за Россию против Хорватии из-за ушиба коленного сустава
12 ноября, 21:24
Защитник сборной России Сергей Терехов отправляется домой.
«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач команды Владимир Хайтин.
Россия сыграет против Хорватии в гостях 14 ноября. Для прямого выхода на ЧМ-2022 российскую команду устроит ничья.
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