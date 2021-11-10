Вест Хэм
Даниэль Кршетинский
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#Вест Хэм #Даниэль Кршетинский

Владелец «Спарты» стал совладельцем «Вест Хэма». Его инвестиционная группа купила 27% акций клуба

10 ноября, 18:38

Инвестиционная группа 1890s holdings a.s купила 27% «Вест Хэма». Ее председатель Даниэль Кршетинский войдет в совет директоров клуба.

Контрольный пакет остался у Дэвида Салливана и Дэвида Голда, владеющих клубом с 2010 года. СМИ предполагают, что Кршетинский планирует в будущем полностью выкупить клуб.

  • Он также владеет пражской «Спартой» через 1890s holdings a.s. Компании принадлежит 99,98% акций клуба.
  • Forbes оценивает состояние Кршетинского в 4 миллиарда долларов. Он владеет Energetický a průmyslový holding – крупной энергетической компанией в Центральной Европе. Она занимается транспортировкой газа и электроэнергии.

«Вест Хэм» занимает третье место в чемпионате Англии после 11 туров. В составе клуба играют трое чехов: Алекс Крал, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Вест Хэма»
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Комментарии (2)
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Антон Губерниев
10 ноября, 21:57
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vladik12
11 ноября, 01:46

Раньше без болгара не было "Амкара". Теперь без чеха не будет "Вест Хэма".

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#Вест Хэм
#Даниэль Кршетинский