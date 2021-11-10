Вест Хэм
Даниэль Кршетинский
Владелец «Спарты» стал совладельцем «Вест Хэма». Его инвестиционная группа купила 27% акций клуба
10 ноября, 18:38
Инвестиционная группа 1890s holdings a.s купила 27% «Вест Хэма». Ее председатель Даниэль Кршетинский войдет в совет директоров клуба.
Контрольный пакет остался у Дэвида Салливана и Дэвида Голда, владеющих клубом с 2010 года. СМИ предполагают, что Кршетинский планирует в будущем полностью выкупить клуб.
- Он также владеет пражской «Спартой» через 1890s holdings a.s. Компании принадлежит 99,98% акций клуба.
- Forbes оценивает состояние Кршетинского в 4 миллиарда долларов. Он владеет Energetický a průmyslový holding – крупной энергетической компанией в Центральной Европе. Она занимается транспортировкой газа и электроэнергии.
«Вест Хэм» занимает третье место в чемпионате Англии после 11 туров. В составе клуба играют трое чехов: Алекс Крал, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.
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Комментарии (2)
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10 ноября, 21:57
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11 ноября, 01:46
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Раньше без болгара не было "Амкара". Теперь без чеха не будет "Вест Хэма".
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