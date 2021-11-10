Владелец «Спарты» стал совладельцем «Вест Хэма». Его инвестиционная группа купила 27% акций клуба

Инвестиционная группа 1890s holdings a.s купила 27% «Вест Хэма». Ее председатель Даниэль Кршетинский войдет в совет директоров клуба.

Контрольный пакет остался у Дэвида Салливана и Дэвида Голда, владеющих клубом с 2010 года. СМИ предполагают, что Кршетинский планирует в будущем полностью выкупить клуб.

Он также владеет пражской «Спартой» через 1890s holdings a.s. Компании принадлежит 99,98% акций клуба.

Forbes оценивает состояние Кршетинского в 4 миллиарда долларов. Он владеет Energetický a průmyslový holding – крупной энергетической компанией в Центральной Европе. Она занимается транспортировкой газа и электроэнергии.

«Вест Хэм» занимает третье место в чемпионате Англии после 11 туров. В составе клуба играют трое чехов: Алекс Крал, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.