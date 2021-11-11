ЧМ-2022
Россия
Кипр
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#ЧМ-2022 #Россия #Кипр

Россия забила шесть голов Кипру в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022

11 ноября, 21:48

Сборная России принимала команду Кипра в квалификации к ЧМ-2022. Это был предпоследний матч для обеих команд в группе.

В первом тайме был один гол, после перерыва – пять. В итоге – 6:0.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр

Россия оторвалась от Хорватии на пять очков в таблице, но у хорватов в запасе матч в гостях против Мальты. Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.

В последнем туре Хорватия примет Россию, матч состоится 14 ноября.

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Источник:
Гол.ру
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Михаил Штельман
11 ноября, 23:48
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