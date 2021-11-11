ЧМ-2022
Россия
Кипр
Россия забила шесть голов Кипру в предпоследнем туре отбора к ЧМ-2022
11 ноября, 21:48
Сборная России принимала команду Кипра в квалификации к ЧМ-2022. Это был предпоследний матч для обеих команд в группе.
В первом тайме был один гол, после перерыва – пять. В итоге – 6:0.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
11 ноября, 23:48
0
Комментарий скрыт модератором
ответить