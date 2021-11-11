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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия #Кипр

Россия выйдет на ЧМ-2022 досрочно, если Хорватия не победит Мальту

11 ноября, 21:48

Сборная России выиграла у Кипра 6:0 в предпоследней игре квалификации к ЧМ-2022.

  • Россия набрала 22 очка в группе, у Хорватии – 17 и гостевой матч против Мальты этим вечером.
  • Если Хорватия не выиграет у Мальты, у нее будет 17 или 18 очков – она отстанет на четыре или пять баллов от России. Это не позволит ей догнать Россию даже при победе в последнем туре.
  • Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го. В случае осечки хорватов на Мальте, Россия досрочно станет первой.

Матч последнего тура Хорватия – Россия пройдет 14 ноября.

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Источник:
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