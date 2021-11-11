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Россия выйдет на ЧМ-2022 досрочно, если Хорватия не победит Мальту
11 ноября, 21:48
Сборная России выиграла у Кипра 6:0 в предпоследней игре квалификации к ЧМ-2022.
- Россия набрала 22 очка в группе, у Хорватии – 17 и гостевой матч против Мальты этим вечером.
- Если Хорватия не выиграет у Мальты, у нее будет 17 или 18 очков – она отстанет на четыре или пять баллов от России. Это не позволит ей догнать Россию даже при победе в последнем туре.
- Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го. В случае осечки хорватов на Мальте, Россия досрочно станет первой.
Матч последнего тура Хорватия – Россия пройдет 14 ноября.
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