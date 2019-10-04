Вратарь «Краснодара-3» забил головой на 94-й минуте. Это первая победа команды за 5 матчей

• Автор гола – вратарь «Краснодара» Денис Адамов. Ему 21 год – он почти на год старше голкипера основного «Краснодара» Матвея Сафонова.

• К моменту забитого гола счет в матче с «Интером» был 2:2. Четыре последних матча «Краснодар-3» проиграл всухую, что могло побудить команду рискнуть и отправить вратаря в атаку.

• Это первая игра Адамова за «Краснодар-3» в этом сезоне. Обычно он выступает за «Краснодар-2» в ФНЛ: там у него уже 10 матчей (и, разумеется, 0 забитых голов).

• Так гол прокомментировал сам Адамов: «Когда я еще бежал в штрафную, восьмой номер команды-соперника говорит мне: «Куда ты бежишь? Иди в воротах стой». Я ему говорю: «Я вам сейчас воткну». Он мне отвечает, мол, да, да, конечно. Я говорю: «Ну, смотрите». И вот, прибежал. Была подача, все само получилось. Мяч в голову попал и залетел в ворота».