«Спартак» не проигрывает в Лиге Европы в гостях, но завершил два домашних матча поражениями

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Важные события игры:

После четырех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе С. Все четыре очка были набраны в гостях: ничья с «Лестером» и победа над «Наполи».

Дома «Спартак» проиграл «Легии» и «Лестеру». Следующий матч в Лиге Европы пройдет дома против «Наполи» (24 ноября).