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«Спартак» не проигрывает в Лиге Европы в гостях, но завершил два домашних матча поражениями
05 ноября, 00:53
«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Важные события игры:
- Мозес набрал три очка в двух матчах против «Лестера». Это единственные результативные действия за «Спартак» в этом сезоне
- Селихов отбил пенальти от Варди в матче против «Лестера». Он провел вторую игру в сезоне за «Спартак»
После четырех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе С. Все четыре очка были набраны в гостях: ничья с «Лестером» и победа над «Наполи».
Дома «Спартак» проиграл «Легии» и «Лестеру». Следующий матч в Лиге Европы пройдет дома против «Наполи» (24 ноября).
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