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#Спартак #Лига Европы #Наполи #Лестер #Легия

«Спартак» не проигрывает в Лиге Европы в гостях, но завершил два домашних матча поражениями

05 ноября, 00:53

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Важные события игры:

После четырех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе С. Все четыре очка были набраны в гостях: ничья с «Лестером» и победа над «Наполи»

Дома «Спартак» проиграл «Легии» и «Лестеру». Следующий матч в Лиге Европы пройдет дома против «Наполи» (24 ноября).

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
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Источник:
Гол
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