Лисакович и Керк – в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Галатасарая», Смолов остался в запасе

«Галатасарай» и «Локомотив» сыграют в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Ненахов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Жемалетдинов, Керк, Лисакович.

В первом матче «Галатасарай» победил «Локомотив» со счетом 1:0.

На данный момент у «Локомотива» одно очко и последнее место в группе Е.

Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив»