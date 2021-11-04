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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

Лисакович и Керк – в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Галатасарая», Смолов остался в запасе

04 ноября, 19:20

«Галатасарай» и «Локомотив» сыграют в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Ненахов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Жемалетдинов, Керк, Лисакович.

  • В первом матче «Галатасарай» победил «Локомотив» со счетом 1:0.
  • На данный момент у «Локомотива» одно очко и последнее место в группе Е.

Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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