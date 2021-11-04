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Лисакович и Керк – в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Галатасарая», Смолов остался в запасе
04 ноября, 19:20
«Галатасарай» и «Локомотив» сыграют в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20:45 по московскому времени.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Ненахов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Жемалетдинов, Керк, Лисакович.
- В первом матче «Галатасарай» победил «Локомотив» со счетом 1:0.
- На данный момент у «Локомотива» одно очко и последнее место в группе Е.
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»
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