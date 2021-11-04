«Манчестер Сити» и «Брюгге» сыграли в четвертом туре Лиги чемпионов. Это их вторая игра в сезоне, в обоих победил «Сити».

Джон Стоунз открыл счет в матче голом в свои ворота. Он стал первым с 2016 года игроком «Сити», который забил автогол в ЛЧ. Тогда Рахим Стерлинг забил в свои ворота в игре с «Селтиком».

Жоау Канселу сделал ассистентский хет-трик и стал первым игроком в Лиге чемпионов с 2019 года, которому это удалось. До него три голевых передачи в одной игре отдавал Анхель Ди Мария.

Всего у «Сити» 15 забитых голов и семь пропущенных в четырех играх. Только «Бавария» забила больше (17).

«Сити» набрал 9 очков и остался на первой строчке в группе. «ПСЖ» (8) идет вторым, «Брюгге» (4) третьим, «РБ Лейпциг» (1) последним.