Лига чемпионов
Манчестер Сити
Брюгге
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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Брюгге

«Сити» обыграл «Брюгге» в Лиге чемпионов. Теперь у него забитых 15 голов в четырех играх – больше только у «Баварии»

04 ноября, 01:03
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фоден 15
Марез 54
Стерлинг 72
Жезус 90
4:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Стоунз 17

«Манчестер Сити» и «Брюгге» сыграли в четвертом туре Лиги чемпионов. Это их вторая игра в сезоне, в обоих победил «Сити».

  • Джон Стоунз открыл счет в матче голом в свои ворота. Он стал первым с 2016 года игроком «Сити», который забил автогол в ЛЧ. Тогда Рахим Стерлинг забил в свои ворота в игре с «Селтиком».
  • Жоау Канселу сделал ассистентский хет-трик и стал первым игроком в Лиге чемпионов с 2019 года, которому это удалось. До него три голевых передачи в одной игре отдавал Анхель Ди Мария.

Всего у «Сити» 15 забитых голов и семь пропущенных в четырех играх. Только «Бавария» забила больше (17).

«Сити» набрал 9 очков и остался на первой строчке в группе. «ПСЖ» (8) идет вторым, «Брюгге» (4) третьим, «РБ Лейпциг» (1) последним.

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Источник:
Гол
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Антон Хлеб
04 ноября, 19:17
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