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«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места
04 ноября, 00:53
«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграли в матче группы В. Это вторая их игра в Лиге чемпионов этого сезона и вторая победа «Ливерпуля».
- «Ливерпуль» вел 2:0 уже к 23-й минуте матча, а на 36-й остался в большинстве после удаления Монтейро Фелипе. Он сфолил на Садио Мане и получил прямую красную карточку.
- В первой игре футболист «Атлетико» тоже получил прямую красную карточку. Ее показали Антуану Гризманну. Впервые в истории клуба в играх против одной команды у «Атлетико» удаляют по игроку.
Салах провел первую с 21 августа игру за «Ливерпуль», в которой не сделал результативных действий. За этот период он провел 12 игр, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста.
«Ливерпуль» с 12 очками лидирует, он гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Порту» (5 очков), «Атлетико» (4) и «Милан» (1) разыграют второе место.
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