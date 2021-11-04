«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграли в матче группы В. Это вторая их игра в Лиге чемпионов этого сезона и вторая победа «Ливерпуля».

«Ливерпуль» вел 2:0 уже к 23-й минуте матча, а на 36-й остался в большинстве после удаления Монтейро Фелипе. Он сфолил на Садио Мане и получил прямую красную карточку.

В первой игре футболист «Атлетико» тоже получил прямую красную карточку. Ее показали Антуану Гризманну. Впервые в истории клуба в играх против одной команды у «Атлетико» удаляют по игроку.

Салах провел первую с 21 августа игру за «Ливерпуль», в которой не сделал результативных действий. За этот период он провел 12 игр, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста.

«Ливерпуль» с 12 очками лидирует, он гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Порту» (5 очков), «Атлетико» (4) и «Милан» (1) разыграют второе место.