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Вильярреал
Аталанта
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#Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Вильярреал #Аталанта #Янг Бойз

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой». Роналду второй раз в Лиге чемпионов забил в добавленное время

03 ноября, 00:55
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 12
Сапата 56
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
Роналду 90
  • На 38-й минуте «МЮ» заменил защитника Рафаэля Варана из-за травмы.
  • «Манчестер Юнайтед» только раз за последние 15 матчей не пропускал голов во всех турнирах. Последний раз «МЮ» завершал игру без пропущенных мячей в ЛЧ в 2020 году против «РБ Лейпцига».
  • Нападающий Криштиану Роналду забил во всех матчах группы Лиги чемпионов этого сезона. Он делал так еще в двух сезонах и установил рекорд.
  • Это второй гол Роналду в добавленное время в ЛЧ в этом сезоне. Первый был против «Вильярреала».

В другом матче группы F «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз»:

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Капу 36
Греневельд 89
2:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол
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