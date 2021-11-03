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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой». Роналду второй раз в Лиге чемпионов забил в добавленное время
03 ноября, 00:55
- На 38-й минуте «МЮ» заменил защитника Рафаэля Варана из-за травмы.
- «Манчестер Юнайтед» только раз за последние 15 матчей не пропускал голов во всех турнирах. Последний раз «МЮ» завершал игру без пропущенных мячей в ЛЧ в 2020 году против «РБ Лейпцига».
- Нападающий Криштиану Роналду забил во всех матчах группы Лиги чемпионов этого сезона. Он делал так еще в двух сезонах и установил рекорд.
- Это второй гол Роналду в добавленное время в ЛЧ в этом сезоне. Первый был против «Вильярреала».
В другом матче группы F «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз»:
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