Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Аталанта
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Аталанта

Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов этого сезона. У него четыре гола за четыре игры

02 ноября, 23:53

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». В компенсированное к первому тайму время он забил гол.

Роналду забил во всех матчах группы Лиги чемпионов этого сезона. Сейчас у него четыре гола:

  • ⚽️ «Аталанта»
  • ⚽️ «Аталанта»
  • ⚽️ «Вильярреал»
  • ⚽️ «Янг Бойз»

Роналду забивал в первых четырех матчах группового этапа ЛЧ в сезонах-2013/14 и -17/18. Он первый футболист, кому это удавалось в трех сезонах.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 12
Сапата 56
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
Роналду 90
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Источник:
Гол
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