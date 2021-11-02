Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов этого сезона. У него четыре гола за четыре игры
02 ноября, 23:53
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». В компенсированное к первому тайму время он забил гол.
Роналду забил во всех матчах группы Лиги чемпионов этого сезона. Сейчас у него четыре гола:
- ⚽️ «Аталанта»
- ⚽️ «Аталанта»
- ⚽️ «Вильярреал»
- ⚽️ «Янг Бойз»
Роналду забивал в первых четырех матчах группового этапа ЛЧ в сезонах-2013/14 и -17/18. Он первый футболист, кому это удавалось в трех сезонах.
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