Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов этого сезона. У него четыре гола за четыре игры

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». В компенсированное к первому тайму время он забил гол.

Роналду забил во всех матчах группы Лиги чемпионов этого сезона. Сейчас у него четыре гола:

⚽️ «Аталанта»

⚽️ «Аталанта»

⚽️ «Вильярреал»

⚽️ «Янг Бойз»

Роналду забивал в первых четырех матчах группового этапа ЛЧ в сезонах-2013/14 и -17/18. Он первый футболист, кому это удавалось в трех сезонах.