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Лига Европы: во сколько начало матча «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года
02 ноября, 11:26
«Спартак» в матче четвертого тура Лиги Европы сыграет на выезде против «Лестера». Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
Это будет 21-й матч «Спартака» против клубов из Англии. В предыдущих 20-ти он победил девять раз, проиграл восемь, а вничью сыграл трижды. Последняя победа была зафиксирована в 2000-м году, когда «Спартак» разгромил дома «Арсенал» 4:1.
На момент победы над «Арсеналом» в 2000-м у «Спартака» было девять побед над английскими клубами при одной ничьей и одном поражении. Результаты серьезно изменились в XXI веке.
Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»
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