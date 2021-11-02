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#Лига Европы #Спартак #Лестер

Лига Европы: во сколько начало матча «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года

02 ноября, 11:26

«Спартак» в матче четвертого тура Лиги Европы сыграет на выезде против «Лестера». Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.

Это будет 21-й матч «Спартака» против клубов из Англии. В предыдущих 20-ти он победил девять раз, проиграл восемь, а вничью сыграл трижды. Последняя победа была зафиксирована в 2000-м году, когда «Спартак» разгромил дома «Арсенал» 4:1.

На момент победы над «Арсеналом» в 2000-м у «Спартака» было девять побед над английскими клубами при одной ничьей и одном поражении. Результаты серьезно изменились в XXI веке.

Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»

Прогноз на матч «Лестер» – «Спартак»

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
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Источник:
Гол.ру
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