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Лига Европы: во сколько начало матча «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года
02 ноября, 11:23
«Локомотив» в матче четвертого тура Лиги Европы сыграет на выезде против «Галатасарая». Матч состоится 4 ноября, начало – в 20:45 по московскому времени.
«Локомотив» и «Галатасарай» пять раз встречались в различных евротурнирах. Три победы на счету турецкого клуба, дважды выигрывал российский. В 13 матчах против турецких команд у «Локомотива» шесть поражений.
Матч против «Галатасарая» станет для «Локо» 70-м по счету в турнире Кубка УЕФА/Лиги Европы.
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»
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