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#Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Лига Европы: во сколько начало матча «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года

02 ноября, 11:23

«Локомотив» в матче четвертого тура Лиги Европы сыграет на выезде против «Галатасарая». Матч состоится 4 ноября, начало – в 20:45 по московскому времени.

«Локомотив» и «Галатасарай» пять раз встречались в различных евротурнирах. Три победы на счету турецкого клуба, дважды выигрывал российский. В 13 матчах против турецких команд у «Локомотива» шесть поражений.

Матч против «Галатасарая» станет для «Локо» 70-м по счету в турнире Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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