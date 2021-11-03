«Зенит» выиграл всего один из последних 11 матчей Лиги чемпионов

«Зенит» встречался с «Ювентусом» в четвертом туре Лиги чемпионов, матч проходил в Турине. Российский клуб проиграл 2:4.

У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» выиграл у «Лиона». С тех пор он сыграл 11 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме». Вот как выглядит серия:

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Брюгге» – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🟡 «Лацио» – 1:1.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3

🔴 «Боруссия» Д – 1:2.

🔴 «Челси» – 0:1.

🟢 «Мальме» – 4:0.

🔴 «Ювентус» – 0:1.

🔴 «Ювентус» – 2:4.

В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме». «Челси» примет «Ювентус». Игры пройдут 23 ноября.