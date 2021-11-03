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«Зенит» выиграл всего один из последних 11 матчей Лиги чемпионов
03 ноября, 00:49
«Зенит» встречался с «Ювентусом» в четвертом туре Лиги чемпионов, матч проходил в Турине. Российский клуб проиграл 2:4.
У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» выиграл у «Лиона». С тех пор он сыграл 11 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме». Вот как выглядит серия:
🔴 «Бенфика» – 0:3.
🔴 «Брюгге» – 1:2.
🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
🟡 «Лацио» – 1:1.
🔴 «Лацио» – 1:3.
🔴 «Брюгге» – 0:3
🔴 «Боруссия» Д – 1:2.
🔴 «Челси» – 0:1.
🟢 «Мальме» – 4:0.
🔴 «Ювентус» – 0:1.
🔴 «Ювентус» – 2:4.
В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме». «Челси» примет «Ювентус». Игры пройдут 23 ноября.
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