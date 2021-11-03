Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
«Зенит» проиграл 11 из последних 14 матчей в Лиге чемпионов
03 ноября, 00:49
«Зенит» сыграл в четвертом туре Лиги чемпионов-2021/22 в Турине против «Ювентуса». Результат – 2:4.
С октября 2019 года «Зенит» проиграл практически все свои матчи на групповом этапе ЛЧ. Всего 11 из 14 последних:
🔴 «Лейпциг» – 1:2.
🔴 «Лейпциг» – 0:2.
🟢 «Лион» – 2:0.
🔴 «Бенфика» – 0:3.
🔴 «Брюгге» – 1:2.
🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
🟡 «Лацио» – 1:1.
🔴 «Лацио» – 1:3.
🔴 «Брюгге» – 0:3.
🔴 «Боруссия» Д – 1:2.
🔴 «Челси» – 0:1.
🟢 «Мальме» – 4:0.
🔴 «Ювентус» – 0:1.
🔴 «Ювентус» – 2:4.
Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет в гостях против «Мальме» 23 ноября.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые