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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

«Зенит» проиграл 11 из последних 14 матчей в Лиге чемпионов

03 ноября, 00:49

«Зенит» сыграл в четвертом туре Лиги чемпионов-2021/22 в Турине против «Ювентуса». Результат – 2:4.

С октября 2019 года «Зенит» проиграл практически все свои матчи на групповом этапе ЛЧ. Всего 11 из 14 последних:

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Лейпциг» – 0:2.

🟢 «Лион» – 2:0.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Брюгге» – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🟡 «Лацио» – 1:1.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 1:2.

🔴 «Челси» – 0:1.

🟢 «Мальме» – 4:0.

🔴 «Ювентус» – 0:1.

🔴 «Ювентус» – 2:4.

Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет в гостях против «Мальме» 23 ноября.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол
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