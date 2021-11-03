«Зенит» проиграл 11 из последних 14 матчей в Лиге чемпионов

«Зенит» сыграл в четвертом туре Лиги чемпионов-2021/22 в Турине против «Ювентуса». Результат – 2:4.

С октября 2019 года «Зенит» проиграл практически все свои матчи на групповом этапе ЛЧ. Всего 11 из 14 последних:

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Лейпциг» – 0:2.

🟢 «Лион» – 2:0.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Брюгге» – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🟡 «Лацио» – 1:1.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 1:2.

🔴 «Челси» – 0:1.

🟢 «Мальме» – 4:0.

🔴 «Ювентус» – 0:1.

🔴 «Ювентус» – 2:4.

Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет в гостях против «Мальме» 23 ноября.