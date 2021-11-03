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#Зенит #Лига Европы #Ювентус

«Зенит» проиграл восемь матчей из 14 итальянским командам

03 ноября, 00:49

«Зенит» встречался в Турине с «Ювентусом» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов и уступил 2:4, пропустив от Мораты, Кьезы и Дибалы дважды.

«Зенит» проводил 14-й матч против итальянских команд в еврокубках. Он проиграл восемь из них – дважды «Ювентусу», по одному разу – «Болонье», «Лацио», «Милану», «Торино» и «Удинезе». 

«Зенит» проигрывал всем итальянским командам, с которыми встречался. Побед всего три.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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