«Зенит» проиграл восемь матчей из 14 итальянским командам

«Зенит» встречался в Турине с «Ювентусом» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов и уступил 2:4, пропустив от Мораты, Кьезы и Дибалы дважды.

«Зенит» проводил 14-й матч против итальянских команд в еврокубках. Он проиграл восемь из них – дважды «Ювентусу», по одному разу – «Болонье», «Лацио», «Милану», «Торино» и «Удинезе».

«Зенит» проигрывал всем итальянским командам, с которыми встречался. Побед всего три.