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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

«Зенит» занимает третье место в группе ЛЧ после четырех туров, отставая на шесть очков от зоны плей-офф

03 ноября, 00:49

«Зенит» провел матч четвертого тура Лиги чемпионов в Турине против «Ювентуса» и проиграл 2:4. Дубль на счету Дибалы, по голу забили Кьеза и Мората, автогол у Бонуччи, забил Азмун.

В параллельном матче «Мальме» играл дома с «Челси» и проиграл 0:1.

В таблице группы Н лидирует «Ювентус» с 12 очками, «Челси» – второй с девятью. «Зенит» располагается на третьем месте с тремя очками. «Мальме» замыкает таблицу, не имея ни одного очка.

В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме», а «Челси» примет «Ювентус». Матчи состоятся 23 ноября.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол.ру
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