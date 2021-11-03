Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
«Зенит» занимает третье место в группе ЛЧ после четырех туров, отставая на шесть очков от зоны плей-офф
03 ноября, 00:49
«Зенит» провел матч четвертого тура Лиги чемпионов в Турине против «Ювентуса» и проиграл 2:4. Дубль на счету Дибалы, по голу забили Кьеза и Мората, автогол у Бонуччи, забил Азмун.
В параллельном матче «Мальме» играл дома с «Челси» и проиграл 0:1.
В таблице группы Н лидирует «Ювентус» с 12 очками, «Челси» – второй с девятью. «Зенит» располагается на третьем месте с тремя очками. «Мальме» замыкает таблицу, не имея ни одного очка.
В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме», а «Челси» примет «Ювентус». Матчи состоятся 23 ноября.
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