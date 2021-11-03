«Ювентус» забил четыре гола «Зениту», победив его в четвертом туре Лиги чемпионов

В другом матче тура «Мальме» принимал «Челси» и проиграл 0:1.

В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме», а «Челси» примет «Ювентус» – такие же пары были во втором туре. Напоминаем, что с этого сезона ЛЧ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.

Матчи пятого тура группы Н пройдут 23 ноября.