Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

«Ювентус» забил четыре гола «Зениту», победив его в четвертом туре Лиги чемпионов

03 ноября, 00:48

«Зенит» сыграл с «Ювентусом» выездной матч четвертого тура Лиги чемпионов. Российский клуб уступил в Турине 2:4, хотя после первого тайма была ничья 1:1.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90

В другом матче тура «Мальме» принимал «Челси» и проиграл 0:1.

В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме», а «Челси» примет «Ювентус» – такие же пары были во втором туре. Напоминаем, что с этого сезона ЛЧ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.

Матчи пятого тура группы Н пройдут 23 ноября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Одна проблема в составе «Зенита» сказалась на игре с «Динамо»: слева вышел третий на эту позицию защитник, из-за него пропущен гол
«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих
Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы
Шумный гол «Ювентуса» «Зениту»: Дибала перебил неудачный пенальти из-за вбежавших до удара зенитовцев
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Ювентус