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«Ювентус» забил четыре гола «Зениту», победив его в четвертом туре Лиги чемпионов
03 ноября, 00:48
«Зенит» сыграл с «Ювентусом» выездной матч четвертого тура Лиги чемпионов. Российский клуб уступил в Турине 2:4, хотя после первого тайма была ничья 1:1.
В другом матче тура «Мальме» принимал «Челси» и проиграл 0:1.
В пятом туре «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме», а «Челси» примет «Ювентус» – такие же пары были во втором туре. Напоминаем, что с этого сезона ЛЧ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.
Матчи пятого тура группы Н пройдут 23 ноября.
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