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«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в четвертом туре Лиги Европы
05 ноября, 00:51
«Спартак» встречался в гостях с «Лестером» в матче четвертого тура Лиги Европы. Российский клуб сыграл вничью 1:1, хотя вел в счете по ходу игры. События:
- В другом матче тура «Легия» проиграла дома «Наполи» со счетом 1:4.
- В пятом туре «Спартак» сыграет дома с «Наполи», а «Лестер» примет «Легию» – такие же пары были во втором туре. Матч «Спартак» – «Наполи» пройдет 24 ноября, «Лестер» – «Легия» – 25-го.
Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором, а не в первом, как было раньше.
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