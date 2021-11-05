«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в четвертом туре Лиги Европы

В другом матче тура «Легия» проиграла дома «Наполи» со счетом 1:4.

В пятом туре «Спартак» сыграет дома с «Наполи», а «Лестер» примет «Легию» – такие же пары были во втором туре. Матч «Спартак» – «Наполи» пройдет 24 ноября, «Лестер» – «Легия» – 25-го.

Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором, а не в первом, как было раньше.

Турнирная таблица групп Лиги Европы