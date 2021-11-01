Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Зенит», 2 ноября 2021 года

«Ювентус» и «Зенит» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдет в Турине. До этого команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда «Ювентус» победил с минимальным счетом.

«Зенит» идет на третьем месте в группе Лиги чемпионов. «Ювентус» остается первым с максимальным результатом. Он имеет девять очков и разницу мячей 5:0.

Где смотреть матч «Ювентус» – «Зенит»

Прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит»