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#Лига чемпионов #Зенит #Ювентус

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Зенит», 2 ноября 2021 года

01 ноября, 22:53

«Ювентус» и «Зенит» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдет в Турине. До этого команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда «Ювентус» победил с минимальным счетом.

«Зенит» идет на третьем месте в группе Лиги чемпионов. «Ювентус» остается первым с максимальным результатом. Он имеет девять очков и разницу мячей 5:0.

Где смотреть матч «Ювентус» – «Зенит»

Прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит»

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол.ру
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