Жоау Феликс
Атлетико
Примера
Бетис
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Феликс забил за «Атлетико» впервые с февраля. Его безголевая серия за клуб составляет 948 минут
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«Атлетико» обыграл «Бетис» в матче 12-го тура Примеры (3:0). Один из голов забил Жоау Феликс:
- Для него это первый мяч в этом сезоне.
- Для него это первый гол за «Атлетико» впервые с февраля. В последний раз до сегодняшнего дня он забивал «Вильярреалу» на выезде, это случилось 28 февраля.
- Он был без голов 948 минут – это его самая длинная серия без забитых мячей.
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