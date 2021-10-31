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#Жоау Феликс #Атлетико #Примера #Бетис
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Феликс забил за «Атлетико» впервые с февраля. Его безголевая серия за клуб составляет 948 минут

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«Атлетико» обыграл «Бетис» в матче 12-го тура Примеры (3:0). Один из голов забил Жоау Феликс:

  • Для него это первый мяч в этом сезоне.
  • Для него это первый гол за «Атлетико» впервые с февраля. В последний раз до сегодняшнего дня он забивал «Вильярреалу» на выезде, это случилось 28 февраля.
  • Он был без голов 948 минут – это его самая длинная серия без забитых мячей.
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Карраско 26'
Пеццелла 63'
Фелиш 80'
3:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Opta
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