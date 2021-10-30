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«Локомотив» победил «Нижний Новгород». Жемалетдинов – второй по результативности игрок РПЛ в 2021 году

0
Матч завершен
Пари НН
Нижний Новгород
Берковский 31'
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Жемалетдинов 37'
Миладинович 90'
  • Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не прилетел на матч. У него сомнительный тест на коронавирус.
  • Форвард Рифат Жемалетдинов в 2021 году за 23 матча РПЛ совершил 17 результативных действий (8+9). Больше в чемпионате – только у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы (21).
  • «Локомотив» выиграл второй матч подряд и поднялся на второе место в РПЛ.

В 14-м туре РПЛ «Нижний Новгород» сыграет против «Ахмата», «Локомотив» – против «Спартака». Оба матча пройдут 7 ноября.

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
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