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«Локомотив» победил «Нижний Новгород». Жемалетдинов – второй по результативности игрок РПЛ в 2021 году
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- Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не прилетел на матч. У него сомнительный тест на коронавирус.
- Форвард Рифат Жемалетдинов в 2021 году за 23 матча РПЛ совершил 17 результативных действий (8+9). Больше в чемпионате – только у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы (21).
- «Локомотив» выиграл второй матч подряд и поднялся на второе место в РПЛ.
В 14-м туре РПЛ «Нижний Новгород» сыграет против «Ахмата», «Локомотив» – против «Спартака». Оба матча пройдут 7 ноября.
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