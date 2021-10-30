Федор Смолов
РПЛ
Россия
Локомотив
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Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус. Он попал в состав сборной России и не сыграет против «Нижнего Новгорода»
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Информацию подтвердили «Локомотив» и РПЛ. 28 октября Федор Смолов самостоятельно сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.
«Локомотив» уведомил РПЛ о результате. Смолов остался в Москве и не полетел на матч против «Нижнего Новгорода», который пройдет 30 октября. У него нет симптомов болезни и проблем с самочувствием.
Игроки, тренеры и персонал «Локомотива» сдали тесты на коронавирус. Все показали отрицательный результат.
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