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Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус. Он попал в состав сборной России и не сыграет против «Нижнего Новгорода»

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Информацию подтвердили «Локомотив» и РПЛ. 28 октября Федор Смолов самостоятельно сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.

«Локомотив» уведомил РПЛ о результате. Смолов остался в Москве и не полетел на матч против «Нижнего Новгорода», который пройдет 30 октября. У него нет симптомов болезни и проблем с самочувствием.

Игроки, тренеры и персонал «Локомотива» сдали тесты на коронавирус. Все показали отрицательный результат.

  • В этом сезоне Смолов провел в РПЛ 11 матчей и забил семь голов. Он второй бомбардир чемпионата.
  • Смолов попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
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Источник:
РПЛ
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