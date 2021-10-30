Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус. Он попал в состав сборной России и не сыграет против «Нижнего Новгорода»

Информацию подтвердили «Локомотив» и РПЛ. 28 октября Федор Смолов самостоятельно сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.

«Локомотив» уведомил РПЛ о результате. Смолов остался в Москве и не полетел на матч против «Нижнего Новгорода», который пройдет 30 октября. У него нет симптомов болезни и проблем с самочувствием.

Игроки, тренеры и персонал «Локомотива» сдали тесты на коронавирус. Все показали отрицательный результат.