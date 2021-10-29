Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Месси был заменен на Икарди в перерыве матча «ПСЖ» – «Лилль»
вчера, 23:18
«ПСЖ» принимает «Лилль» в 12-м туре Лиги 1. Счет 0:1 после первого тайма.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси в перерыве. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.
Пока нет сообщений о возможной травме Месси.
Это пятая игра Месси в Лиге 1, четыре из них он начал в стартовом составе. Месси сыграл почти 300 минут в лиге, но не отметился результативными действиями.
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