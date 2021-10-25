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Деян Ловрен
Никола Моро
Россия
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#Хорватия #РПЛ #Россия #Деян Ловрен #ЧМ-2022 #Никола Моро

Хорватия объявила заявку на матчи отбора к ЧМ-2022 в ноябре – туда вошли три игрока из РПЛ. Хорваты сыграют с Россией

3 часа назад

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал список футболистов, которые сыграют в матчах отбора к ЧМ-2022 в ноябре. В него попали 24 игрока + шесть из расширенной заявки.

Всего в состав попали три футболиста из РПЛ: защитники Деян Ловрен («Зенит») и Филип Уремович («Рубин») и полузащитник Никола Моро («Динамо»).

В ноябре Хорватия сыграет против Мальты (11 октября) и России (14 октября). Игра с Россией станет заключительной в отборочной группе – обе команды претендуют на первое место.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

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Источник:
Федерация футбола Хорватии
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