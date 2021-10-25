Хорватия объявила заявку на матчи отбора к ЧМ-2022 в ноябре – туда вошли три игрока из РПЛ. Хорваты сыграют с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал список футболистов, которые сыграют в матчах отбора к ЧМ-2022 в ноябре. В него попали 24 игрока + шесть из расширенной заявки.

Всего в состав попали три футболиста из РПЛ: защитники Деян Ловрен («Зенит») и Филип Уремович («Рубин») и полузащитник Никола Моро («Динамо»).

В ноябре Хорватия сыграет против Мальты (11 октября) и России (14 октября). Игра с Россией станет заключительной в отборочной группе – обе команды претендуют на первое место.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022