Лионель Месси
Лига 1
Марсель
ПСЖ
Месси ни разу не забил в Лиге 1. Он впервые за 16 лет остался без голов в четырех стартовых матчах чемпионата
4 часа назад
Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел полный матч против «Марселя» в Лиге 1.
- Месси ни разу не забил за «ПСЖ» в Лиге 1 в этом сезоне, но провел четыре матча. У него три гола в Лиге чемпионов.
- Это первый за 16 лет момент, когда Месси не забил в четырех стартовых турах сезона – последний раз такое было в «Барселоне» в сезоне-2005/06 (тогда безголевая серия в чемпионате длилась пять игр).
Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент летом-2021. До этого он всю карьеру провел в «Барселоне», в составе который выиграл шесть «Золотых мячей».
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