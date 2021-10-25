Лионель Месси
Лига 1
Марсель
ПСЖ
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ #Марсель

Месси ни разу не забил в Лиге 1. Он впервые за 16 лет остался без голов в четырех стартовых матчах чемпионата

4 часа назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел полный матч против «Марселя» в Лиге 1.

  • Месси ни разу не забил за «ПСЖ» в Лиге 1 в этом сезоне, но провел четыре матча. У него три гола в Лиге чемпионов.
  • Это первый за 16 лет момент, когда Месси не забил в четырех стартовых турах сезона – последний раз такое было в «Барселоне» в сезоне-2005/06 (тогда безголевая серия в чемпионате длилась пять игр).

Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент летом-2021. До этого он всю карьеру провел в «Барселоне», в составе который выиграл шесть «Золотых мячей».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Зато забивает в Лиге чемпионов
Месси с «ПСЖ» сияет только в Лиге чемпионов: голы и даже пенальти паненкой. В чемпионате он пока не забивает и почти не играет
Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку
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