Месси ни разу не забил в Лиге 1. Он впервые за 16 лет остался без голов в четырех стартовых матчах чемпионата

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел полный матч против «Марселя» в Лиге 1.

Месси ни разу не забил за «ПСЖ» в Лиге 1 в этом сезоне, но провел четыре матча. У него три гола в Лиге чемпионов.

Это первый за 16 лет момент, когда Месси не забил в четырех стартовых турах сезона – последний раз такое было в «Барселоне» в сезоне-2005/06 (тогда безголевая серия в чемпионате длилась пять игр).

Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент летом-2021. До этого он всю карьеру провел в «Барселоне», в составе который выиграл шесть «Золотых мячей».