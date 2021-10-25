«Били дубинками, шокерами. Пробита голова». «Спартак» обратился в РПЛ для разбирательства по задержанию фанатов на матче с «Зенитом»

Инцидент произошел между первым и вторым таймом матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Болельщики «Спартака» пошли на выход стадиона «Газпром Арена», но их встретили стюарды и ОМОН.

Об этом рассказал болельщик «Спартака» Иван Федоров: «При выходе ворота были закрыты, никого не выпускали по непонятным причинам. Было много народу, около 100 человек, началась суета.

На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами. Посадили в машину, мы там сидели часа полтора, и нас отвезли в отделение.

Это было 43-е отделение по Петроградскому району. Оформили протокол, нас было пять человек. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в телеграме. Звонит начальство местное, мы уехали вдвоем, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова».

Видео с моментом задержания одного из болельщиков на стадионе «Газпром Арена» можно посмотреть в телеграм-канале Ивана Карпова. Что стало причиной этого, неизвестно.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал, что клуб изучает информацию и обратился в РПЛ для расследования: «К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков.

Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку».