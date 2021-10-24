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«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем». Зрители кидали в Неймара бутылки
вчера, 23:42
- На 14-й минуте судья после просмотра ВАР из-за офсайда отменил гол «ПСЖ». Через семь минут то же самое произошло с «Марселем».
- Во втором тайме защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил прямую красную карточку. В трех последних матчах между «ПСЖ» и «Марселем» было семь удалений.
- Во время матча зрители кидали бутылки с трибун в Неймара, когда он подавал угловой.
«Марсель» за шесть предыдущих матчей во всех турнирах победил только раз. Единственное поражение «ПСЖ» в сезоне было от «Ренна».
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