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«Зенит» забил «Спартаку» семь голов и прервал серию из трех поражений подряд
38 минут назад
- «Спартак» впервые пропустил в РПЛ семь голов. С 2012 года он четыре раза пропускал от «Зенита» по пять мячей.
- По дублю сделали Сердар Азмун (забил за «Зенит» впервые за семь матчей) и Андрей Мостовой (впервые забил два гола за одну игру в РПЛ).
- «Зенит» выиграл первый из четырех последних матчей во всех турнирах. До этого у него была серия из трех поражений подряд.
- Артем Дзюба забил 143-й гол в чемпионатах России. Он рекордсмен РПЛ по голам вместе с Олегом Веретенниковым.
В 13-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Динамо» (29 октября), «Спартак» – против «Ростова» (30 октября).
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