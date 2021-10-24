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#Зенит #РПЛ #Спартак

«Зенит» забил «Спартаку» семь голов и прервал серию из трех поражений подряд

38 минут назад
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
  • «Спартак» впервые пропустил в РПЛ семь голов. С 2012 года он четыре раза пропускал от «Зенита» по пять мячей.
  • По дублю сделали Сердар Азмун (забил за «Зенит» впервые за семь матчей) и Андрей Мостовой (впервые забил два гола за одну игру в РПЛ).
  • «Зенит» выиграл первый из четырех последних матчей во всех турнирах. До этого у него была серия из трех поражений подряд.
  • Артем Дзюба забил 143-й гол в чемпионатах России. Он рекордсмен РПЛ по голам вместе с Олегом Веретенниковым.

В 13-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Динамо» (29 октября), «Спартак» – против «Ростова» (30 октября).

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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