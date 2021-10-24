Сердар Азмун
РПЛ
Ярослав Ракицкий
Спартак
Зенит
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#Сердар Азмун #РПЛ #Спартак #Зенит #Ярослав Ракицкий

Азмун сделал дубль против «Спартака»: оба гола – с передач Ракицкого. До этого он шесть матчей подряд не забивал за «Зенит»

час назад

Нападающий Сердар Азмун вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 12-го тура РПЛ против «Спартака». За первый тайм он сделал дубль, в обоих голах ассистировал Ярослав Ракицкий.

Азмун не забивал за «Зенит» шесть матчей подряд во всех турнирах: три – в РПЛ, три – в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Азмун забил семь голов за девять матчей РПЛ и ни разу не забивал в Лиге чемпионов.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
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Источник:
Гол
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