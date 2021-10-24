Азмун сделал дубль против «Спартака»: оба гола – с передач Ракицкого. До этого он шесть матчей подряд не забивал за «Зенит»

Нападающий Сердар Азмун вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 12-го тура РПЛ против «Спартака». За первый тайм он сделал дубль, в обоих голах ассистировал Ярослав Ракицкий.

Азмун не забивал за «Зенит» шесть матчей подряд во всех турнирах: три – в РПЛ, три – в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Азмун забил семь голов за девять матчей РПЛ и ни разу не забивал в Лиге чемпионов.