Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

Поражение 0:5 от «Ливерпуля» – крупнейшее для Роналду за карьеру. Так же было за «Реал» против «Барселоны» 11 лет назад

час назад

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в матче девятого тура АПЛ – 0:5. Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и забил один гол (который был отменен из-за офсайда).

Это крупнейшее поражение Роналду в карьеру. С разницей в пять мячей он проигрывал за «Реал» в 2010 году – разгром от «Барселоны» (0:5). Еще два поражения в карьере были с разницей в четыре гола – тоже за «Реал».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» с разницей в пять голов впервые с 1925 года. Тогда было поражение 0:5.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейта 5
Жота 13
Салах 38
Салах 45
Салах 50
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Источник:
Transfermarkt
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